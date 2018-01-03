Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» по состоянию на начало 2018 года прошел испытания двигателя ракет, передает Украинский милитарный портал, информирует еizvestia.com.

Отмечается, что на данный момент ОТРК, мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля-земля», готов к первым полевым испытаниям.

Этот комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Грім-2” Читайте: Порошенко: Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием ракетного комплекса "Ольха" Новина: https://t.co/iK7SBgwYuq pic.twitter.com/4HfRO0spCK — Промисловий Портал (@ua_industrial) 2 января 2018 г.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасная или проникающую осколочно-фугасная ампулу.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Напомним, в декабре в Одесской области прошли финальные испытания ракетного комплекса «Ольха». Вскоре система должна поступить на вооружение украинской армии.

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