Сверхтяжелую ракету SpaceX доставили на стартовую площадку. Видео
03.01.2018 11:02
Первая сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy
была доставлена на стартовую площадку на мыс Канаверал в
американском штате Флорида 28 декабря. Об этом сообщает Spaceflight
Insider. Ее привезли частями и собрали непосредственно на площадке
Космического центра имени Кеннеди. 3 января в Instagram SpaceX
опубликовали видео облета ракеты дроном. Основатель SpaceX Илон
Маск обещал, что первый запуск ракеты состоится в январе 2018 года.
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неизвестно, когда запустят ракету Фото: SpaceX / Facebook
SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году
Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть
путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители
Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon. видео
Видео: SpaceX Time Machine / YouTube