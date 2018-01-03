Первая сверхтяжелая ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy была доставлена на стартовую площадку на мыс Канаверал в американском штате Флорида 28 декабря. Об этом сообщает Spaceflight Insider. Ее привезли частями и собрали непосредственно на площадке Космического центра имени Кеннеди. 3 января в Instagram SpaceX опубликовали видео облета ракеты дроном. Основатель SpaceX Илон Маск обещал, что первый запуск ракеты состоится в январе 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Пока неизвестно, когда запустят ракету Фото: SpaceX / Facebook SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon. видео Видео: SpaceX Time Machine / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки spacex falcon видео ракеты запустят Теги: мир