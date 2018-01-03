Все было странным в этот Новый год. Центральные телеканалы нации как с цепи сорвались: постоянно крутили запрещенные советские культовые фильмы. Ладно бы один «Интер». Его каждый год собираются сжигать. Так нет, еще и медиа-холдинг Виктора Пинчука присоединился. По «СТБ» то «Служебный роман» покажут, то как Ипполит моется тепленькой водичкой в ванне, то Шурика с его невероятными приключениями в одной горной республике дважды прокрутят. Даже во времена господства кровавого диктатора Виктора Януковича такого не было. Европатриоты постоянно ноют по такому случаю в пабликах. У них вообще обострение началось серьезное.

Все им кажется, что Путин с помощью подконтрольных террористических ресурсов «затягивает Украину в «совок»-2». И еще фейерверки. Страшное дело: почти три года на НГ не было слышно взрывов петард, а владельцы авто не хватались за брелоки с сигнализацией, которая срабатывала от мощных ракетных установок. Все понимали, что типа идет страшная война, каждый день «спайдермены» и «киборги» отражали ядерные атаки бурятского спецназа на исконно украинский аэропорт «Донецк». Премьер Арсений Яценюк (тогда еще с довольно скромной порослью на нижней части лица) запретил иллюминацию в городах «воюющей нации». И тут салюты везде. Справедливости ради отметим, что на уровень 2012 года Киев еще не вышел, но грохотало знатно. И знаете, что отдельно тревожит блюстителей чистоты нации? Начали палить в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и (о кошмарный ужас!) во Львове в 23 часа. Да, я сам не сразу сообразил причины лютой рефлексии в украинских социальных сетях. А потом дошло: это же «вата» празднует Новый год по России! Причем многие смотрят поздравления «тирана» по спутниковой тарелке! Явные признаки гибридной информационной атаки: «Ирония судьбы» – раз, салют и пьяные крики по московскому времени – два, «ватное новогоднее шоу» на «Интере» (замаскированный аналог сепаратистского «Голубого огонька» под названием «Главная елка страны») – три.

Справедливости ради отметим, что шоу было не очень веселым. Многие в зале плакали, когда слушали старые, прекрасно всем знакомые песни. А чего вы хотите? Попробуйте повеселиться в стране, где каждый год вас обещают поджечь и спеть гимн на «обугленных трупах колорадов». И так патриоты на биоотходы исходили, поскольку ведущие все время «общались собачьей мовой».

Зато телеканал донецкого олигарха Рината Ахметова с претенциозным названием «Украина» собрал всю национальную попсу. Ребята, поймите меня правильно: телевизор я не смотрю. Так делают примерно 99 процентов моих знакомых. Но тут случай, согласитесь, особый: стол с анестезией, телевизор работает в фоновом режиме. Чтобы случайно не пропустить НГ. Все интересуются, когда «свинья» выступать будет. То есть когда надо резко провожать быстро уходящий год. О поздравлении чуть позже. Так вот, на канале Ахметова я впервые увидел настоящую курицу с жирно накрашенными глазами, которая асинхронно двигала голенастыми лапами и мурлыкала. Не знаю кто это. Два ведущих, перманентно находящихся под веществами, представили ее как «надежду 2017 года». И «надежда» не оплошала. Она задала общую планку. Действо называлось «Музыкальная платформа», и каждый участник рекламировал водку «Арктика». С трудом узнал куму Ющенко (экс-президент нации, ловко отравленный свежим диоксином) Билозир. Щемящая душу песня про качели («гойдалка»). Пела в сопровождении двух челов неопределенного пола, одетых в пижамы, стилизованные под вышиванки. Один (одна) лабал на бандуре, второй субъект усердно дул в какую-то длинную штуку. Успех был полный. Сразу все заорали за столом: «Переключи на х...й!». Поэтому полный отчет об информационных новинках тихой украинской новогодней ночи составить не могу. Но смутно помню выступление Вальцмана в пальто. Хотя нет – стоп!

Перед Вальцманом был татарин-«герой». Его выменяли у РФ с помощью Турции как жертву «репрессий кремлевского режима». Фамилия не имеет никакого значения. Не Чубаров. На фоне заброшенного аула с одиноким фонарем татарин на русском языке резко осудил агрессию РФ, призвал украинцев бороться и перешел на татарский. Некоторое время мне казалось, что я его понимаю. Но, как выяснилось, татарским не владею. Что это было? Не знаю. Однако татарина в телевизоре видел. Сразу перед новогодним обращением президента Петра Порошенко. По случаю праздника Петр Алексеевич надел черное пальто с кожаными вставками, модное в девяностых годах прошлого века. Президент с ходу дал понять, что все сидящие сейчас за столами и жрущие водку – полное дерьмо. Он поздравлял с НГ только «героев в зоне АТО», которые в эту ночь не спят, а, наоборот, бдят и отражают волны гибридных атак агрессора. При этом Вальцман энергично махал пухлым кулаком, как бы намекая на свою решительность, и периодически сбивался на безвиз. Раза три упомянул в контексте веры в силы нации. Потом перешел на освобожденных военнопленных. Главное событие года. Не важно, что из 73-х патриотов, которые были доставлены в Киев из «застенков ОРДЛО», где их «пытали иконой Сталина» (прямая цитата), 14 – официальные дезертиры, 4 – подозреваются в совершении различных уголовных преступлений, двое значатся в списках сайта «Миротворец» как «сепаратисты», а по остальным пока полной ясности нет. Главное – все произошло благодаря бесконечной мудрости верховного главнокомандующего. Поздравив бывших военнопленных, Вальцман напрямую обратился к неким «международным партнерам Украины». По его мнению, они все бросили и ждали его обращения. Чего он от них хотел – не помню. Но зато помню, что наступил НГ.

Президент «великой нации» был явно чужим на этом празднике повального сепаратизма. Даже традиционно бодрые «порохоботы», разгоняющие по социальным сетям «позитивные достижения Пети», резко приуныли. В основном они советовались по поводу того, надо ли сообщать в СБУ, если соседи встречают НГ по московскому времени. Общий вывод – надо. Но только не привлекая к себе внимания. Особенно, если сосед-«ватник» связан с «криминальной средой».

Короче, все плохо: засилье «путинской агитации» в телевизионном эфире, соседи-сепаратисты, пьющие под бой кремлевских курантов, и прочие ужасы гибридной войны. Оставалась одна надежда: 1 января должен был состояться «марш нации» в честь рождения Бандеры. И марш со «смолоскыпамы» (факелами) действительно состоялся. Однако в отличие от предыдущих постреволюционных лет собрал на удивление мало истинных дол…ебов. До тысячи упоротых. Формат шествия был странен – «за будущее детей нации». Прямо аналог фонда имени Деточкина, только в чисто фашистском варианте. Заявлено было участие «Свободы» Тягнибока, «Национального корпуса» Билецкого–Авакова и ряда других национал-патриотов. Говорили о «мощном кулаке националистов». Однако пришли явно не все. То ли рассосались, то ли забухали. И со всех сторон на «любителей детей Бандеры» сыпались обвинения в «работе на Кремль»: «вы делаете картинку для российских СМИ», «портите имидж Украины в Европе» и так далее. Никаких взрывов и веселых драк с ментами тоже не было. Просто явная импотенция фашистского движения. Саакашвили собирает гораздо больше народа на «марши против барыги». Кстати, 3 января суд будет рассматривать изменение меры пресечения в отношении экс-президента Грузии. Генпрокуратура считает, что его зря выпустили на поруки. Опасный агент ФСБ. План следующий: пока все бухают, Михо могут либо закрыть, либо депортировать в Грузию. В лагере под Верховной Радой, где третий месяц живут сторонники Саакашвили, объявили полную мобилизацию и закрыли обе калитки. Да, они там обустроились серьезно: по периметру поставили здоровенные трехметровые столбы и натянули между ними железную сеточку. Получился этакий концлагерь с двумя стационарными постами. Центр города. До резиденции Порошенко двести метров. Ну ведь весело, не правда ли? К тому же премьер Гройсман уже в новом году пообещал сурово разобраться с теми, кто его так подставил с великим ремонтом дорог. Оказывается, очень многое украли. Будет создана специальная комиссия по изучению того, кто и как сумел наварить на ремонте «автобанов».

Да, удивительными выдались новогодние праздники в «европейской Украине». Некоторые уже назвали нынешний НГ «контрреволюционным медиа-восстанием». Пять старых советских фильмов – «Ирония судьбы…», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и «Москва слезам не верит» нанесли мощный «гибридный удар» по упоротой части населения. Патриоты бьют тревогу: «нацию засасывает обратно в «совок», несмотря на долгожданный «безвиз»!



специально для alternatio.org,

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