Никаких нарушений: НАБУ закрыло дело в отношении Гонтаревой



Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое было возбуждено 18 августа 2017 года. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня. Согласно сообщению, во время проверки детективы НАБУ не выявили в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. В частности, детективы выявили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривень, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, соответственно, и не попадает под статью уголовного правонарушения. В ходе расследования детективы проанализировали документы, предоставленные НАПК и авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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