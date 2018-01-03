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Гройсман продал недвижимость почти на 8,8 млн грн компании супруги
03.01.2018 11:04

Гройсман продал недвижимость почти на 8,8 млн грн компании супруги

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал в декларации за 2016 год продажу недвижимости на сумму 8,797 млн грн компании "Магигранд".

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доход от отчуждения недвижимого имущества В.Гройсман задекларировал 30 декабря 2017 года.

В декларации за 2016 год конечным бенефициаром ООО "Магигранд" указана жена премьера Елена Гройсман, владеющая 80% капитала компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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