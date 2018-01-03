Гройсман продал недвижимость почти на 8,8 млн грн компании супруги Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал в декларации за 2016 год продажу недвижимости на сумму 8,797 млн грн компании "Магигранд". Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, доход от отчуждения недвижимого имущества В.Гройсман задекларировал 30 декабря 2017 года. В декларации за 2016 год конечным бенефициаром ООО "Магигранд" указана жена премьера Елена Гройсман, владеющая 80% капитала компании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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