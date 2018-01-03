Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского. Об этом сообщил пресс-секретарь Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко, пишет Радио Свобода .

По полученным данным, исполнителя не пропустили на полуостров при попытке проехать с материковой части Украины поскольку у него не было спецразрешения, которое выдают в органах Государственной миграционной службы.

"Такой документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения административной границы с полуостровом", - сообщила Доценко.

Также Доценко рассказала, что российский певец при прохождении пограничного контроля сообщил о наличии у него недвижимости в Крыму, следовательно он собирается получить специальное дозволение для пересечения административной границы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственная пограничная служба Украины впустила в страну исполнителя белорусского происхождения Макса Коржа , которому ранее запретили въезжать на территорию сроком на пять лет за противозаконное посещение аннексированного полуострова Крым.

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