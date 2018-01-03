Россия вмешивалась в американские выборы, и президент США Дональд Трамп об этом осведомлен. Об этом в интервью Голосу Америки заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает .

Г.Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять очень продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам. По его словам, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

"Мы коснулись этой проблемы в нашей стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия", - заявил Г.Макмастер.

"Русские также проявляли активность в Европе и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает советник по национальной безопасности.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

"Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Г.Макмастер.

По его мнению, каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, а именно - стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы". "За такую поддержку России придется заплатить немалую цену", - заявил Г.Макмастер.

Напомним, госсекретарь Рекс Тиллерсон дал характеристику отношениям США и РФ в 2017 году.

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