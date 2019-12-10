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Пожар в Одессе: часть сгоревшего здания обрушили
10.12.2019 17:09
В Одессе начали демонтировать одну из стен сгоревшего колледжа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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