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Пожар в Одессе: часть сгоревшего здания обрушили
10.12.2019 17:09
В Одессе начали демонтировать одну из стен сгоревшего колледжа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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