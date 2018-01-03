Суд рассматривает жалобу ГПУ на меру пресечения Саакашвили. Онлайн-трансляция
03.01.2018 11:10
Апелляционный суд Киева в среду рассматривает жалобу Генпрокуратуры
на решение Печерского райсуда Киева, который 11 декабря не
удовлетворил ходатайство обвинения и отпустил лидера партии "Рух
нових сил" Михаила Саакашвили. Трансляцию в Facebook ведет "Радіо
Свобода". | Суд рассматривает жалобу на меру пресечения
Саакашвили Фото: EPA 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил,
что окружение Саакашвили получило из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил"
было прекращение уголовного преследования в отношении
Курченко и восстановление его контроля над активами в
Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных
разговоров, якобы подтверждающие это.Саакашвили заверил,
что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.6 декабря
помощника лидера "Руху нових сил" Севериона
Дангадзе арестовали на 60 суток.Экс-президента
Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря.
Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде
домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря
Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения
и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура
Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3
января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в
СБУ.Аудио
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