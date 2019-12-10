Об этом уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова и первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук сообщили во вторник, 10 декабря, на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушивается. В частности, готовится закон о нацменьшинствах, где все пожелания будут приняты к рассмотрению", - сказала Монахова.

В свою очередь первый заместитель министра отметил, что ВК хочет получить дополнительное обоснование, есть разделение на языки коренных народов, языки европейских стран и другие языки нацменьшинств.

"Они не отрицают этого, но попросили дополнительное обоснование, следовательно это вопрос диалога", - сказал Максимчук.

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