Киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров (37102 человек). Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

Известно, что фуникулер "побил" собственный рекорд, и перевез на 2142 пассажиров больше, чем в прошлом году, а именно - 37 102 пассажира за ночь.

В общем, благодаря работе общественного транспорта в новогоднюю ночь, более чем 1 млн киевлян и гостей города смогли вовремя и беспрепятственно попасть домой.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Киевская городская государственная власть решила заняться модернизацией столичного фуникулера. Планами с журналистами поделился мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, он отметил, что только за год киевский фуникулер перевозит около миллиона людей, следовательно, если увеличить его комфорт, вместимость, скорость, то он будет работать еще более эффективно.

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