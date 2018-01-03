Человек, который выдавал наличные деньги по "амбарной книге" , погиб.

Об этом в эфире программы рассказал журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук, передает .

По его словам, он видел эту "книгу". В 2000-х годах он был руководителем пресс-центра тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

"Видел я ту "амбарную книгу". И даже нашел повод заглянуть в нее… Неразборчивые подписи и фамилии. Раз страница, два страница, подписи и суммы. И все", – сказал Понамарчук.

Отвечая на вопрос, где именно хранились деньги, журналист ответил: "Налом выдавалось. А хранилось за спиной человека, который выдавал деньги. Кстати, он погиб. Точно не знаю, сколько там в комнате за спиной у него помещалось, но, мне кажется, если как в кино, то где-то 100 миллионов".

Понамарчук уточнил, что лично этих денег не видел.

"Где деньги лежали, не заглядывал. Но чувствовал, что они точно там лежат… Это называется гонзо-журналистика: не видишь, но представляешь. А как они, кстати, пахнут? Я не знаю", – рассказал Понамарчук.

Как сообщалось ранее, документы, известные как "черная бухгалтерия" , были обнаружены 17 февраля 2014 года во время пожара в офисе партии на улице Липской.

В "черной бухгалтерии" расписаны расходы на сумму более $66 миллионов. Эти деньги регионалы потратили в 2012 году менее чем за шесть месяцев "на партийные нужды", куда входил и подкуп политических оппонентов.

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