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В аэропорту Литвы установили елку, которая создана из запрещенных предметов
10.12.2019 17:45
В аэропорту Литвы создали елку, сделанную из отобранных у пассажиров запрещенных предметов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
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