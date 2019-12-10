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В аэропорту Литвы установили елку, которая создана из запрещенных предметов
10.12.2019 17:45
В аэропорту Литвы создали елку, сделанную из отобранных у пассажиров запрещенных предметов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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