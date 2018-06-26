Обновленная ДБН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018

По словам чиновника, соответствующая норма содержится в новой ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".

"Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто ... У нас вероятно тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно ", - сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе .

"Поэтому в новой ДБН по улицам и дорогам мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их обустройству и параметров", - сообщил Парцхаладзе.

Так, согласно новым ДБН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует обустраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилых, общественных зданий, промышленных предприятий, объектов массового посещения, открытых автостоянок и гаражей.

При этом велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними по обе стороны улицы. При наличии застройки с одной стороны улицы следует обустраивать велодорожка двустороннего движения на застроенном стороне. При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы. В зависимости от категорий улиц и дорог определяются соответствующие формы организации велосипедного движения в населенных пунктах, а также определяется минимальная ширина велосипедных полос и дорожек при новом строительстве или реконструкции (от 1,5 до 3 метров). Обновленная ДБН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.