Курс Bitcoin 3 января на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с вторником вырос более чем на 12%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 3 января, в среду, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 15 139.00 BTС/USD (13.05%)

Американская биржа Bitfinex 15 081.00 BTС/USD (12.77%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с вторником (13 391.00 BTС/USD) вырос на 13.05%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 114 423 393 доллара на 7867 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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