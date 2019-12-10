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Путин объяснил свою позицию по украинской границе
10.12.2019 18:04
Путин объяснил, в каком случае Украине передадут контроль над границей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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