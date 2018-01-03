Задержанные 30 декабря, после третьего дня беспорядков, понесут более серьезное наказание, поскольку вышли на акцию протеста, несмотря на запрет министерства внутренних дел, заявил глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Власти Ирана пригрозили протестующим суровым наказанием Фото: ЕРА По его словам, задержанные 30 декабря, после третьего дня беспорядков, понесут более серьезное наказание, поскольку вышли на акцию протеста, несмотря на запрет министерством внутренних дел подобных собраний.Казанфарабади подчеркнул, что задержанные в ходе митингов больше не считаются протестующими, а являются мятежниками, пытающимися нанести вред государству.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали 450 протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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