Италия в текущем году будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Согласно сообщению, обнародованному послом Италии в Украине Давиде Ла Сесилия в Twitter, власти его страны будут продолжать оказывать Украине поддержку.

"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса в Украине, на основе Минских соглашений и в нормандском формате", - отметил итальянский дипломат.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин выразил словам благодарности Австрии, которая возглавляла ОБСЕ в прошлом году, за усилия, направленные на защиту порядка в Европе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года в результате конфликта на востоке Украины погибли 85 мирных жителей , еще 483 были ранены.

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