В Мексике от гибели после кораблекрушения рыбаков спас холодильник - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Мексике от гибели после кораблекрушения рыбаков спас холодильник
10.12.2019 18:42
Рыбаков в Мексике от гибели после кораблекрушение спас холодильник
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
спас
холодильник
кораблекрушение
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