|«Синий в хлам»: пьяный судья устроил ДТП и пытался бежать с места происшествия (фото, видео)
|03.01.2018 11:20
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В Киеве пьяный судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов спровоцировал серьезное ДТП, после чего постарался скрыться в карете скорой помощи.
Видео обнародовано в группе «dtp.kiev.ua» в социальной сети Facebook.
«В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги «Рено Дастер», отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем «Форд Мустанг» вылетел на встречку и протаранил Рено», – сказано в сообщении.
Сразу после ДТП мужчина выпил водку, заявив, что плохо себя чувствует, и запрыгнул в машину скорой. Автомобиль пострадавшего от удара вылетел между деревьями в кювет. Состояние водителя оценивается как тяжелое.
Как выяснилось, судья двигался со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы. Водитель не получил серьезных видимых повреждений. Первую помощь ему оказали на месте.