В Киеве пьяный судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрий Усатов спровоцировал серьезное ДТП, после чего постарался скрыться в карете скорой помощи.

Видео обнародовано в группе «dtp.kiev.ua» в социальной сети Facebook.

«В Киеве свидетели не дали убежать и заставили пройти тест на алкоголь пьяного судью Усатова Дмитрия, который снес с дороги «Рено Дастер», отправив водителя в реанимацию. Усатов за рулем «Форд Мустанг» вылетел на встречку и протаранил Рено», – сказано в сообщении.

Сразу после ДТП мужчина выпил водку, заявив, что плохо себя чувствует, и запрыгнул в машину скорой. Автомобиль пострадавшего от удара вылетел между деревьями в кювет. Состояние водителя оценивается как тяжелое.

Как выяснилось, судья двигался со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы. Водитель не получил серьезных видимых повреждений. Первую помощь ему оказали на месте.

Пользователи в комментариях сражу же опознали виновника аварии, как Усатова Дмитрия Дмитриевича. По их версии, он работает с 2005 года судьей в Киево-Святошинском суде области. В сети возмутились данной ситуацией. «Ничего — завтра будет судить таких пьяных, как сам», » Видно, что пьяный, то, что выпил после аварии, так сразу не рубанет», «Пьянючее и руками машет», «Ой, блин, синий тварь в хлам», «Одни мажоры и чиновники, бл*ха пьяными ездят! Они думают, что им все сойдет?! Люди все мы под богом ходим», – написали в сети. Позже в сети появилось видео с пассажиром «Форда Мустанга», за рулем которого находился пьяный судья. Он обматерил журналистов и вел себя агрессивно. Несмотря на требование представителей СМИ, мужчина так и не смог объяснить, куда они ехали и почему были в таком состоянии.

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