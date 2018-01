США дают Москве понять, что в новом году экономические санкции против России могут ужесточиться. В первую очередь речь идёт о возможных новых акциях, предусмотренных законом, который был подписан президентом Трампом 2 августа 2017 года. Закон называется «Акт № 115-44 о противодействии противникам Америки через санкций». Для правильного понимания ситуации: в тексте этого американского закона в отношении и Северной Кореи, и Ирана, и Российской Федерации использовано одно общее определение – adversaries, то есть противники, враги. Уже тогда кое для кого в России этот закон стал холодным душем. Ведь этот «кое-кто» тешит себя и людей ожиданиями, что не сегодня-завтра санкции закончатся и можно будет опять зажить по-старому: гнать из России на Запад капиталы, готовить себе запасные аэродромы для переезда туда на постоянное место жительства. Особенно возбудило российскую офшорную аристократию то место американского закона, где говорится, что Госдеп, Минфин, спецслужбы США обязаны в течение полугода подготовить и представить в Конгресс доклад о ближайшем окружении президента России. Доклад должен содержать список конкретных лиц, близких к Путину и имеющих за границей банковские счета и иные активы. По возможности эта информация должна быть дополнена сведениями о ближайших родственниках указанных лиц, об их финансовых связях с другими физическими и юридическими лицам, о проведенных операциях, сделках и т. п. Американские спецслужбы, особенно финансовая разведка (входит в состав Минфина США), не дремали. Обширное досье у них было готово ещё до подписания упомянутого закона. А главное назначение закона – дать сигнал российским олигархам и чиновникам-клептоманам, что им пора определиться: чьей элитой они себя считают – российской или западной. На кого они будут работать – на Москву или на Вашингтон? Эпоха раздвоения для этого социального слоя закончена – ему поставлен ультиматум. Срок ультиматума истекает в конце января 2018 года. Остаётся один месяц, и в западных СМИ всё чаще появляются публикации на тему будущего документа, который стали называть «Кремлёвским докладом». В этих публикациях обсуждаются: некоторые фигуры, которые наверняка попадут в доклад; возможные защитные реакции со стороны российской элиты; вероятность свержения Путина теми, кто страшится угодить в чёрные списки Вашингтона. Ни у кого нет сомнения, что данный доклад – оружие психической атаки на российскую элиту. Однако есть ещё некоторые события, которые можно поставить в связь с готовящейся атакой. Прежде только, это новость о замораживании значительной части Национального фонда Казахстана (НФК). Данный фонд относится к категории суверенных фондов, активы которых принято размещать в иностранной валюте. Как в виде долговых бумаг (преимущественно казначейских), так и на депозитах иностранных банков. Большинство суверенных фондов действуют не напрямую, а через свои центробанки, которые действительно являются агентами фондов. Активы центробанков обладают высоким иммунитетом от замораживаний, списаний, экспроприаций и т. п. НФК, например, действует через Национальный банк Казахстана (НБК). В этом году активы НФК превышали 60 млрд. долларов – это преимущественно та валюта, которую Казахстан получил от экспорта нефти и газа. У ареста (замораживания) активов НФК есть предыстория. Уже долгие годы тянется тяжба между правительством Казахстана и молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Спор возник из-за взаимных претензий на почве совместных инвестиционных проектов в Казахстане. Четыре года назад спор вышел на международный уровень. Анатолий Стати подал иски в международные арбитражные суды. Были и встречные иски со стороны властей Казахстана. История тянулась четыре года, но решения судов стали рождаться лишь в конце 2017-го. Решением окружного суда Амстердама в октябре 2017 года был наложен арест на акции общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая владеет почти 17% доли в консорциуме, разрабатывающем крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана – Кашаган. Арест был наложен в счёт обеспечения иска Анатолия Стати. В это же время в Швеции судебными исполнителями были арестованы акции правительства Казахстана в 33 шведских компаниях общей стоимостью около 100 миллионов долларов. Примечательно, что сумма иска самого Анатолия Стати составляла лишь 5 млрд. долл. Суды выносили решения, в которых претензия молдавского бизнесмена признавалась, но её сумма уменьшалась в разы или на порядок. И вдруг в октябре такой дар для истца: наложение ареста на активы, которые часто превышают сумму признанной судом претензии. Странно, конечно, но на этом, наверное, следовало бы поставить точку. Однако точка не была поставлена. Дней десять назад прошла новость: суд Амстердама дал добро на арест денежных средств Национального фонда Казахстана, которые переданы в управление голландскому филиалу американского банка Bank of New York Mellon. Правда, когда я стал разбираться, выяснилось, что добро было дано судом лишь на сумму в 5 млрд. долларов. А сумма арестованных активов фонда составила 22 млрд. долл. Это примерно 40% всех активов НФК на сегодняшний день. Вопросов больше, чем ответов. Почему банк заморозил деньги в объёме, несколько раз превышающем сумму, обозначенную судом? Почему было проигнорировано то обстоятельство, что деньги имели иммунитет от замораживания, так как находились в управлении Центробанка Казахстана? Зачем понадобилось замораживать деньги в американском банке, если до этого был наложен арест на другие активы, причём в достаточном объеме? Большинство юристов сами не могут объяснить эти иррациональные действия в отношении активов НФК. Думаю, речь идёт о демонстрации готовности Запада к игре без правил. Без правил, но не без цели. Цель – устрашение, причём в первую очередь не Астаны, а Москвы. Не думаю, что Bank of New York Mellon мог решиться на самоуправство в отношении денег казахстанского фонда без команды из Вашингтона. Так что ветер дует не из Амстердама и не из Стокгольма, а из-за океана. Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно рассуждал на тему о возможном замораживании международных резервов РФ и заключил словами, очень похожими на слова чеховского героя: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Такое ощущение, что Bank of New York Mellon ясно ответил Силуанову: «Нет, это очень даже может быть, причём в самое ближайшее время». А вот ещё одна история, которая произошла на днях в Великобритании. В 2017 году там принят закон «О криминальных финансах». В полном объёме он заработает через два дня, с 1 января 2018 года. Однако в Лондоне даже не стали дожидаться нового года. 20 декабря британские власти арестовали активы двух украинских олигархов – Коломойского и Боголюбова на общую сумму в 2,5 млрд. долл. Замораживание произошло по требованию «Приватбанка», который был национализирован год назад. В исковом заявлении указывается, что упомянутыми выше господами из банка были выведены незаконно около 2 млрд. долл. Остальная сумма иска – набежавшие проценты. Думаю, что арест активов Коломойского и Боголюбова тоже можно отнести к серии предновогодних операций по устрашению нынешней российской элиты. Введение Лондоном в силу закона «О криминальных финансах» синхронизировано с кампанией давления Вашингтона на Москву. Британские суды уже давно находятся на низком старте и готовы штамповать решения о замораживании и даже конфискации активов, принадлежащих чиновникам-клептоманам и олигархам из России. Лондонские юристы хорошо потренировались в 2012 году на судебной разборке между Березовским и Абрамовичем. Тогда они узнали многие тайны российской приватизации в 90-е годы. Русская служба Би-би-си так комментировала итоги того скандального процесса: «Для российского бизнеса это плохая новость, потому что действительно в суде были доказаны факты очень сомнительного происхождения большинства из активов, которыми сейчас олигархи пытаются распорядиться, в том числе в своих международных проектах». Несколько слов об этом английском законе. Вступление его в силу может привести к очень серьёзным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнёрства и партнерства с ограниченной ответственностью со только мира. Если у юридического лица есть присутствие в Великобритании и какой-либо из его сотрудников уличен в пособничестве уклонению от уплаты налогов, данное юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в Великобритании, независимо от того, где было совершено преступление. И ещё. В 2018 году в полном объёме заработает соглашение об автоматическом обмене информацией финансового характера. Соглашение подписали более сотни стран, в том числе Россия. Соглашение рамочное, то есть предполагает заключение двухсторонних соглашений отдельными странами об обмене финансовой информацией. Многие европейские страны подписали уже десятки таких соглашений. Это создаёт дополнительный дискомфорт для тех, кто выводил капиталы из России за рубеж по серым каналам. Россия, между прочим, до сих пор ни одного двухстороннего соглашения не подписала, что также вызывает вопросы на Западе. И скорее только, подталкивать Россию к подписанию двухсторонних соглашений об автоматическом обмене финансовой информацией будут ужесточением санкций.



