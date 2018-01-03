Будьте осторожны, если решили принять рюмку другую! Если в это же время вы употребляете лекарственные препараты, то можете получить очень непредсказуемый результат, пишет со ссылкой на .

Если вы принимаете вышеперечисленные препараты, не вздумайте пить алкоголь. Даже его небольшая доза может привести к разрушительным последствиям для вашего организма.

Предлагаем вам ознакомиться с самыми распространенными запретами, не допустимыми к употреблению с алкогольными напитками!

Запрет 1.

Алкоголь + алкоголь

1. Никогда не смешивайте напитки, которые слишком отличаются по технологии производства: шампанскому противопоказано «соседство» с водкой, виски и коньяком; водка «не терпит» присутствия пива и невыдержанных домашних вин; ром и бренди желательно не сталкивать «лицом к лицу» с ликерами.

2. Крепкие спиртные напитки опасно смешивать даже с такими безобидными жидкостями, как фруктовые соки, минеральная вода, лимонад – в смешении со спиртом они образуют «бронебойные» коктейли.

3. Сочетание шампанского с крепкими напитками – водкой, коньяком, ромом, виски – чревато сильным и быстрым опьянением, а потом и жутким похмельным синдромом. Виной всему большое количество газов, содержащееся в нем. Именно «забавные пузырьки» содержат углекислый газ, который раздражает слизистую желудка и повышает всасываемость алкоголя в кровь.

4. По такой же схеме действуют любые газированные напитки, смешанные с алкоголем, следовательно водку, коньяк и виски нежелательно запивать минералкой и сладкими газированными напитками. Ярким примером служит известный коктейль «Джин–тоник»: вроде бы слабенький, а сваливает с ног быстрее чистой водки.

5. Смешивая различные виды алкоголя, важно помнить, что решающее значение имеет отнюдь не разная их крепость, а различия в биологической активности напитков. Водка, например, при всей своей крепости всасывается медленнее, чем натуральное вино. Коньяк сильнее угнетает нервную систему, чем водка или ликер, потому что содержит дубильные вещества.

6. Принимать алкоголь вместе с энергетическими напитками очень опасно для жизни. Подобное соединение приводит к резкому повышению артериального давления, так называемым гипертоническим кризам. Кризы могут осложниться кровоизлияниями в различные органы, например в головной мозг. Кроме того, одновременное употребление спиртного и энергетических коктейлей может спровоцировать сердечные аритмии, судорожные припадки, нарушение работы почек и другие жизненно опасные состояния.

Запрет 2:

Алкоголь + лекарство

Причиной летальных или критических последствий от алкоголя является вовсе не количество выпитого спиртного – опасным для жизни является соединение алкоголя с лекарствами

Чем это может грозить?

Алкоголь + аспирин – язва желудка

Алкоголь + кофеин – гипертонический криз

Алкоголь + мочегонные – резкое снижение артериального давления

Алкоголь + парацетамол – токсическое поражение печени

Алкоголь + инсулин – кома

Алкоголь + обезболивающее – интоксикация

Алкоголь + противовоспалительное – интоксикация

Алкоголь + снотворное – интоксикация, кома

Алкоголь + антибиотики – «нулевой» лечебный эффект

Прим. ред.:

Алкоголь увеличивает риск развития рака груди даже в умеренных количествах. Также алкоголь увеличивает риск развития злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, в среднем на 40 %, по сравнению с непьющими людьми. Так что, лучше не пейте вообще.

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