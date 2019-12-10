Нардеп "Юзик" снова попался на правонарушении: перекрыл движение пожарным в Одессе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нардеп "Юзик" снова попался на правонарушении: перекрыл движение пожарным в Одессе
10.12.2019 19:19
Нардеп "Юзик" в Одессе перекрыл своей машиной путь пожарным
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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