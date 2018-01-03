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У вокзала в Киеве после ремонта заработал эскалатор к трамваям
03.01.2018 11:22

Со 2 января эскалатор, соединяющий Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, запущен в полноценную работу. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса, передает

Он будет работать с 7:00 до 22:00.

В "Киевпастрансе" призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила поведения на эскалаторе. И напомнили, что бережное отношение к имуществу продолжает бесперебойную работу на годы.

Напомним, киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил рекорд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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