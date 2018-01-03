Конгресс США получил доказательства того, что ФБР скрывало преступления бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер для секретной переписки.

Об этом пишет The Hill, ссылаясь на представителей Республиканской партии в ключевых комитетах Конгресса.

По имеющейся информации, Конгресс получил доказательства правонарушений со стороны Клинтон, когда она и ее помощники передавали секретную информацию через частный почтовый сервер.

Также собеседники издания рассказали, что один из ключевых свидетелей по данному делу дал ложные показания. Именно этот свидетель стер архив сообщений Клинтон после того, как конгрессмены потребовали предоставить к нему доступ в 2015 году. При этом ФБР не выдвигало против него обвинения за эти показания, а предоставило иммунитет, скрыв его имя в соответствующих документах.

Кроме того ФБР уличили в подготовке заявления об отсутствии признаков преступлений со стороны Клинтон, когда расследование в отношении нее еще продолжалось. Источники издания утверждают, что также всплыла информация, что Бюро покрывало Клинтон, в частности, редактируя секретные данные, которые прошли через ее сервер, чтобы не допустить обвинений в адрес госсекретаря.

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