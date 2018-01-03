Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 21,4 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 1 января 2018 года экспортировала 21,36 млн тонн зерновых, против 23,8 млн тонн за подобный период прошлого МГ.

Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, экспортировано около 11,2 млн тонн пшеницы (за подобный период прошлого МГ – 12 млн тонн), 3,7 млн тонн ячменя (4,3 млн тонн), 5,8 млн тонн кукурузы (7,3 млн тонн).

Кроме того, на указанную дату экспортировано 3,3 млн тонн масличных культур, против 2,3 млн тонн за подобный период прошлого МГ. В частности рапса экспортировано 2 млн тонн (за подобный период прошлого МГ – 0,88 млн тонн), сои – 1,3 млн тонн (1,4 млн тонн).

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2016/2017 МГ экспортировала 43,9 млн тонн зерновых.

Урожай зерновых в Украине, по данным Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 62,3 млн тонн.

По прогнозам министерства, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 МГ составит 41 млн тонн.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожай зерна в Украине в 2017 году на уровне 61,49 млн тонн, в том числе пшеницы - 26,5 млн тонн.

По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,41 млн тонн.