На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара вырос по сравнению с пятницей 29 декабря и составил 28,12 гривны за доллар (средняя продажа).

По состоянию на 8:30 среды, 3 января, покупатели выставляли заявки в среднем по 28,05 гривен за доллар, продавцы — на уровне 28,12 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 1,76% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 3 января установлен на уровне 28,07 гривны за доллар.

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Напомним, в четверг, 28 декабря, гривна на межбанке снизилась в цене по сравнению со средой на 12 копеек. Курс покупки составлял 28,07 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара вырос. Котировки продажи — 28,11.

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