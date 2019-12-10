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Витренко рассказал подробности газовых переговоров в Париже
10.12.2019 19:37
В Нафтогазе рассказали о переговорах в Париже по газу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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