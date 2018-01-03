На теннисном турнире в Брисбене (Австралия) в четвертьфинал пробились первые ракетки Украины Элина Свитолина и Александр Долгополов. 42-я ракетка мира Леся Цуренко свой поединок проиграла. Свитолина посеяна в Брисбене третьей Фото: ЕРА "Третий номер посева Элина Свитолина твердо начинает 2018 год", – сказано в твите. No.3 seed @ElinaSvitolina's solid start to 2018 continues - the Ukrainian cruises past Ana Konjuh 6-3 6-1 #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/nQ2jufgBpX — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 3 января 2018 г. В четвертьфинал также пробился Александр Долгополов, первая ракетка Украины в мужском одиночном разряде. Со счетом 6:1, 6:2 теннисист обыграл Орасио Себальоса из Аргентины.Не смогла преодолеть очередной раунд турнира 42-я ракетка мира Леся Цуренко. "Теннисный портал Украины" сообщает, что она проиграла эстонской теннисистке Кайе Канепи: 4:6, 3:6.Призовой фонд Brisbane International в этом году составляет $894,7 тыс. Свитолина трижды выступала на этом турнире, дважды достигая полуфинала – в 2015-м и 2017 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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