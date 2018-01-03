В среду, 3 января, полицейский департамент Беверли-Хиллз отправил в прокуратуру результаты двух расследований в отношении продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в изнасиловании, сообщает TMZ .

Известно, что дела направлены в прокуратуру округа Лос-Анджелес.

Портал отмечает, что "это является огромным шагом, ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко".

Сообщается, что теперь прокуратуре придется установить, довольно ли доказательств собрано для того, чтобы предъявить Вайнштейну обвинения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, экс-помощница скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна Зельда Перкинс дала откровенное интервью о поведении продюсера .

Академия телевизионных наук и искусств США проголосовала за пожизненное исключение Харви Вайнштейна из своих рядов.

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