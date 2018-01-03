Гражданин Молдовы пытался тайно вывезти из Украины более 120 монет времен Речи Посполитой

В пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская обл.) на границе с Российской Федерацией украинские пограничники выявили у гражданина Молдовы 123 старинные монеты времен Речи Посполитой.

"Сегодня ночью в автомобиле Toyota Prado молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду.

Всего выявлено 123 старинные монеты, из которых - 110 медных, 13 серебряных времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком.

"В действиях иностранца усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, о чем были проинформированы сотрудники правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Указанные монеты изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности.