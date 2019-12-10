Нефедов: с таможни уволили около 80% всего руководящего состава - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Нефедов: с таможни уволили около 80% всего руководящего состава
10.12.2019 20:14
Максим Нефедов заявил, что в таможне заменили около 80% только руководящего состава
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
около
всего
руководящего
состава
заменили
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->