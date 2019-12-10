Погода, Новости, загрузка...
Нефедов: с таможни уволили около 80% всего руководящего состава
10.12.2019 20:14
Максим Нефедов заявил, что в таможне заменили около 80% только руководящего состава Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 