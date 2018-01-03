Вчера в 19:00 спасатели получили сообщение, что во Львове на улице Городецкая, 212 произошло столкновение трех автомобилей BMW Х5, Volkswagen Golf 3 и ВАЗ 2109. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

В результате ДТП травмированы 3 человека, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Спасатели провели работы по деблокированию двух пострадавших из искореженных автомобилей.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой.

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