Жители аннексированном Крыму говорят, что цены выше, чем в крупных городах Российской Федерации.

Пророссийская активистка Лариса Мельник признала, что это связано не только с логистикой, но и с политикой местных предпринимателей, пишет со ссылкой на .

Также Мельник обвинила представителей так называемых властей в том, что они оказывают давление на предпринимателей.

«Я считаю, что этот паромный переход, может быть, только на 5-10% влияет на ценообразование. Это и бессовестность некоторых наших предпринимателей, которым дали, к сожалению, «зеленую улицу» поставлять продукты. С другой стороны — неправильная политика нашего «правительства», в смысле, «давятся» предприниматели… Без конкуренции, конечно, у нас никогда цены не упадут… Вот так четко повышать цены до бесконечности, наверное, невозможно», — сказала она.

По словам пророссийской активистки, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале — цены на продукты ниже, чем в Севастополе.

«Они везде ниже, чем у нас, это какой-то нонсенс! При этом к нам приходят люди и жалуются, что их блокируют в их желании что-то сделать. Оказалось, что гранты получить непросто, и поддержку получить непросто», — отметила Мельник.

Напомним, оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея , осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против России были введены экономические санкции.

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