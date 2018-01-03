Судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатов, который ранее угодил в пьяное ДТП, владеет четырьма квартирами, микроавтобусом, несколькими автомобилями и земельными участками.

Об этом свидетельствуют данные в его, пишет издание Обозреватель.

Также у Усатовых имеется дом.

Авто «Форд Мустанг», на котором судья и попал в пьяное ДТП, был приобретен в 2008 году. Автомобиль 1994-го года выпуска.

В 2017 году, судя по данным в декларации, он приобрел только Toyota Avensis 2012 года выпуска за 149 тыс. грн.

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