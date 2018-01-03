МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия продленного в этой стране на 3 месяца чрезвычайного положения и, если это вероятно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в т.ч. с туристической целью.

"Упомянутые предостережения вызваны существенным активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая "ИГИЛ", которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность", - поясняют в Консульской службе украинского внешнеполитического ведомства в среду.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендуется учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и воздержаться от совершения поездки и пребывания на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил.

Также в МИД настоятельно рекомендуют пребывающим в Египте украинцам проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

"В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора", - говорится в обнародованной информации.

Также рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

В случае резкого обострения ситуации, необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного покидания места жительства.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта, рекомендуется гражданам Украины немедленно обращаться в посольство Украины в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - напомнили в Консульской службе.