Онкологические заболевания уносят жизнь каждого седьмого украинца. Смертность от рака в нашей стране является одной из самых высоких в Европе.

Этому способствуют как состояние окружающей среды, так и уровень психологического напряжения в обществе, пишет со ссылкой на .

ЦИФРЫ. По данным Минздрава, в 2017 году в Украине раком болели 135,5 тысячи человек. Ежегодно от онкологических болезней умирает до 80 тысяч наших сограждан, то есть около 14% от общего количества умерших (580-590 тысяч).

Такое соотношение между количеством больных и умерших свидетельствует о том, что у многих украинцев рак диагностируют уже на поздних стадиях. И очень часто после этого человек «сгорает» за несколько месяцев. Другие же борются с болезнью годами и полностью выздоравливают.

ГЕОГРАФИЯ. Больше только больных раком зарегистрировано в Днепропетровской области (9,2% случаев), (8%), Харьковской (7,4%), Львовской (6,4%) и Одесской (5,2%) областях.

Самый высокий риск заболеть – у жителей Кировоградской области. Здесь в 2017 году было зарегистрировано 478 случаев заболевания на каждые 100 тысяч жителей. В течение жизни раком болеет почти треть жителей региона, тогда как в целом по Украине – каждый пятый. Печальное лидерство можно частично объяснить развитой горнодобывающей промышленностью. В частности, в Кировоградской области добывают уран.

Также высокий уровень заболеваемости раком зафиксирован в Сумской (427 случаев на 100 тысяч жителей), Херсонской (414), Николаевской (400) и Черкасской (396) областях.

Меньше только болеют в Черновицкой (244), Закарпатской (249), Ровенской (256), Волынской (282) и Донецкой (284) областях.

СРАВНЕНИЕ. В целом уровень смертности от онкозаболеваний в Украине составил 315 человек на 100 тысяч человек. Среди стран ЕС худшую статистику имеют только Словакия (324), Хорватия (336) и Венгрия (348).

Злокачественные новообразования распространены в Украине и ежегодно уносят множество жизней. Причины возникновения болезни могут быть очень разными – генетика, экология, уровень стресса, курение и даже некачественное питание.

Ситуация осложняется тем, что лечение рака является слишком дорогим для рядового украинца. Это требует соответствующих шагов от государства. В частности, обеспечения больных в полном объеме доступными и действенными лекарствами отечественного производства. Но заботиться о своем здоровье должны и сами люди. Вероятность заболеть в Украине остается довольно высокой, причем в любом возрасте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира