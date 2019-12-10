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Неприемлемые обвинения: в МИД России раскритиковали резолюцию ООН по Крыму
10.12.2019 20:51
В МИД России назвали проект резолюции ООН по Крыму "построенным на домыслах" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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