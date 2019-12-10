В понедельник, 9 декабря, в центре Одессы автомобилист заблокировал подъезд к сгоревшему колледжу, где все еще ведется расчистка завалов. Горе-владельцем машины оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, сообщает " 7 канал ".

Инцидент произошел возле сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой, где неправильно припаркованный джип "Тойота" заблокировал подъезд пожарных к месту происшествия.

Владельцем брошенного автомобиля оказался народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, также известный как "Юзик" из студии "95 квартал".

По данным СМИ, Корявченков приехал на место трагедии для выяснения каких-то деталей произошедшего.

Напомним, что 4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.

По последним данным в результате трагедии погибли 12 человек.

Важно отметить, что значительное количество припаркованных автомобилей возле здания колледжа мешало проведению оперативного развертывания техники для спасения людей и тушения пожара.

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