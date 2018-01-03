Устройство весит 15 килограммов, быстро заряжается и имеет уникальную систему пожаротушения.

«Время зарядки у компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем батарею за 12 минут до 80%. Полный заряд у нее происходит за 75 минут, а у нас за 20 минут. Уделено внимание системам пожаротушения. Таких систем ни в одном электромобиле нет», — рассказал 44-летний инженер-электромеханик.

Изобретением авторской аккумуляторной батареи для электромобиля Александр Цихмистро занимается последние три года. Он уже запатентовал опытную модель и теперь оформляет патент на само изобретение.

Изобретатель уточнил, что использовал в своем устройстве два элемента Тesla. Другие составляющие сделаны на 10 харьковских предприятиях.

Батарея имеет уникальную двухуровневую систему пожаротушения, систему подогрева и охлаждения. Ее мощность 24 киловатта, один ее элемент весит 15 килограммов.

В отличие от импортных эта аккумуляторная батарея вдвое дешевле. Чтобы наладить промышленное производство, нужны инвестиции в оборудование, которое составляют 2-3 миллиона долларов, считает изобретатель.

Харьковский инженер заявил, что начал переговоры с китайскими и европейскими компаниями.

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