Несмотря на то, что после извержения вулкана Вакаари на новозеландском острове Уайт-Айленд могут оставаться еще десять человек, найти их живыми шансов практически нет.

Об этом 9 декабря сообщили в CNN, ссылаясь на полицию. Правоохранители полагают, что всех, кого можно было вывезти живыми с острова, спасли во время эвакуации – признаков того, что на острове остались выжившие, нет.

Экстренные службы выясняют точное количество жертв извержения, так как пока известно лишь о пяти погибших, а также выясняется гражданство вероятных жертв: помимо новозеландцев там могут быть иностранные туристы, включая австралийцев.

Утром 10 декабря спасатели с помощью дронов начнут обследовать место извержения.

Извержение произошло утром 9 декабря на вулканическом острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире – по данным сайта GeoNet, ежегодно его посещают более 10 000 человек.

Вулканологи оценивают извержение как умеренное. Они предупреждали об усилении вулканической активности на Уайт-Айленде еще в ноябре, но туристические группы продолжали посещать остров - отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже выразила сочувствие пострадавшим и семьям погибших.

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