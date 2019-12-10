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В Раде зарегистрировали закон об особом статусе Донбасса
10.12.2019 21:09
В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса: пока без текста и пояснительной записки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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