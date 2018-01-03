Трамп пока не принял решения о выходе из соглашения по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу возможного выхода из соглашения по иранской ядерной программе, а также не исключает новые санкции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы, непременно, сохраняем возможность в плане санкций в смысле подписания отказа (от соглашения - ИФ) позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения по этому вопросу, он держит все варианты на столе в связи с этим", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила журналистам, что власть Д.Трампа "рассматривает гораздо шире ситуацию в Иране".

"Администрация предпринимает шаги по устранению недостатков (соглашения - ИФ). Я не собираюсь углубляться в подробности относительно того, над чем Конгресс работает, но между республиканцами, демократами и Белым домом идет разговор по поводу исправления фундаментальных недостатков СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы - ИФ)".