Противотанковый комплекс Javelin можно применить на поле боя в пределах видимости, чтобы остановить танковую атаку, рассказал представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук. Марчук: Что такое Javelin? Очень эффективное оружие Фото предоставлено телеканалом NewsOne По мнению Марчука, предоставление Украине Javelin не несет угрозы."Что такое Javelin? Очень эффективное оружие. В РФ есть что-то не совсем, но похожее, и в Украине есть – "Стугна", в России "Корнет". Но они не такие эффективные и не такие мобильные. А тут два человека могут лечь в засаде и применить это оружие. Но это оружие поля боя. То есть, чтобы удивить цель, тот, кто наводит, должен ее видеть. Это не загоризонтная артиллерия, это не "Точка У" на 130 км. Это чтобы остановить с той стороны танковую атаку. Главное назначение этого оружия – на поле боя, то есть в пределах видимости остановить танковую атаку. Это хотя и летальное оружие, но его нельзя применить при наступлении", – сказал Марчук.По его словам, россияне на всех уровнях заявили, что США "перешли красную линию"."Слушайте, а то, что они нагнали на ту территорию самые современные виды оружия и дальнюю реактивную артиллерию? Это спекуляция на том, что Javelin – что-то страшное. Ну, оно действительно так. Но там же у них нет ничего – там поле, все с пистолетами, в крайнем случае с автоматами Калашникова. Это глупости", – заявил Марчук.20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".В министерстве иностранных дел России намерение США назвали "разжиганием войны". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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