|Во Львове из-за неосторожности мужчина выпал из окна многоэтажки
|03.01.2018 11:43
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Вчера, 2 января во Львове в результате падения с высоты погиб 23-летний локальный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.
По словам правоохранителей, 2 декабря в 19:30 к ним поступило сообщение о том, что на улице Горняка из окна многоэтажки выпал мужчина.
"Полицейские предварительно установили, что 23-летний львовянин, находясь на лестничной клетке между восьмым и девятым этажами, по неосторожности выпал из окна. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вечером 31 декабря в Запорожье мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на ребенка под подъездом. В результате погибли оба.