Вчера, 2 января во Львове в результате падения с высоты погиб 23-летний локальный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

По словам правоохранителей, 2 декабря в 19:30 к ним поступило сообщение о том, что на улице Горняка из окна многоэтажки выпал мужчина.

"Полицейские предварительно установили, что 23-летний львовянин, находясь на лестничной клетке между восьмым и девятым этажами, по неосторожности выпал из окна. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 31 декабря в Запорожье мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на ребенка под подъездом. В результате погибли оба.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира