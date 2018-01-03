Снижение температуры в США привело к смерти нескольких акул у берегов полуострова Кейп-Код. Местные жители нашли три акулы, умерших от переохлаждения.

Первую жертву холодов обнаружили в среду, а остальных заметили в пятницу. Специалисты констатировали холодовой шок, когда из-за холода в мышцах возникает спазм, а сердечная мышца, в свою очередь, и вовсе прекращает свою деятельность. В итоге рыба и любое другое морское животное теряет способность передвигаться, тело становится неконтролируемым.

От похолодания также страдают техасские черепахи, плавающие близ Галвестона. Благо их спасли биологи, которые забрали в реабилитационные центры в общем количестве 18 особей.

Отдельно стоит упомянуть семь человеческих смертей, спровоцированных также сильными морозами и снегопадами.

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