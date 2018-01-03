Суд избрал залог в 51 тыс. грн для основателя сервиса YouControl Мильмана

Шевченковский районный суд Киева применил меру пресечения в виде залога в 51 тыс. грн к основателю сервиса YouControl Сергею Мильману, который обвиняется в незаконном приобретении или сбыте специальных технических средств негласного получения информации, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.

Согласно определению суда, фотокопия которого размещена на странице сервиса YouControl в сети Facebook, С.Мильман в течение двух месяцев, а при необходимости и больше, не имеет права покидать Киев без разрешения следователя, прокурора, или суда. Также он должен сдать на хранение следователю загранпаспорт.

Как сообщалось, СБУ 23 марта 2017 года произвела обыски в офисе YouControl, а также в квартирах руководства, сотрудников и партнеров компании. По подсчетам компании, в обысках участвовало около 100 сотрудником службы. Было изъято около 100 мобильных телефонов и ноутбуков.

В компании полностью опровергли обвинения СБУ о незаконном сборе информации.

Между тем в тот же день в СБУ сообщили, что разоблачили киевскую коммерческую структуру, занимавшуюся незаконным сбором и продажей информации со статусом ограниченного доступа и являющуюся собственностью государства.

"Специалисты СБУ зафиксировали копирование злоумышленниками информации, в частности, с систем и сетей Министерства юстиции, фискальной службы и Государственной судебной администрации Украины. Коммерсанты продавали клиентам доступ к нелегально созданной базе, выдавая ее как собранную из открытых источников", - уточняли в СБУ.

Согласно реестру юридических лиц, ООО "Ю-контрол" зарегистрировано в сентябре 2014 года. Ее основатель – нынешний генеральный директор компании Сергей Мильман.

YouControl позиционирует себя как информационно-аналитическая платформа для бизнес-аналитики, конкурентной разведки и проверки контрагентов. Центральный офис компании находится в Киеве.

Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.

В самой компании отмечали, что за давлением Службы безопасности Украины на онлайн-сервис могут стоять конкуренты.