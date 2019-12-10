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В Киеве за неделю заболели гриппом и ОРВИ около 12. тыс. человек
10.12.2019 21:45
В Киеве за неделю заболели гриппом и простудой почти 12. тыс. человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
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