Российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена отправиться в СИЗО Киева, где содержится россиянин Максим Одинцов, сообщают РИА Новости.

При этом отмечается, что Москалькова решила не посещать главного редактора РИА Новости-Украины Кирилла Вышинского, который также находится в заключении.

"Поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека", - заявила Москалькова.

Справка: Максим Одинцов находится в киевском СИЗО, в 2014 году дезертировал в российскую армию. Он был задержан сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Херсонской области с Крымом. В феврале он был приговорен Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 14 годам лишения свободы.

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