В ночь на среду, 3 января, в Днепре взорвалась граната во дворе одной из многоэтажек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, случай произошел в ходе конфликта - неизвестный подорвал гранату. В результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек.

"Ночью на бульваре Славы между двумя мужчинами завязался конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату, в результате чего пострадавший получил осколочные ранения обеих голеней. Он был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данному факту открыто уголовные производство за хулиганство и незаконное обращение с боеприпасами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 25 декабря, в центре Харькова взорвали автомобиль чиновника Национальной полиции .

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